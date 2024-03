Giusy Rizzotto, l'influencer (ex candidata alle comunali Savona) indagata per un'evasione da 120 mila euro: «Probabilmente abbiamo sbagliato»

Tra gli influencer evasori su cui sta indagando la Guardia di Finanza ci sarebbe Giuseppina Rizzotto, in arte Giusy Rizzo, l'influencer savonese che avrebbe omesso di dichiarare al fisco «cifre inferiori 120 mila euro», parte del reddito che le viene dagli abbonamenti a Onlyfans, dalle aziende e dalla vendita “a nero” di foto e video caricati sulla rete nei diversi profili social. Una parte di quei soldi, secondo quanto appurato dalle indagini, era finita su un conto all'estero.

Chi è Giusy Rizzo

Giuseppina Rizzotto, siciliana ma da tempo a Savona, è diventata nota nel 2021 quando si è candidata per il centrodestra alle elezioni comunali del comune ligure, scatenando alcune critiche per il manifesto elettorale con lo slogan «io per te… ci sono».