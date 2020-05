Alta colonna di fumo nero nel cielo: incendio in una ditta di prodotti chimici a Marghera. Il Comune: «State a casa e chiudete le finestre».Un ferito grave. Fumo anche verso Padova Foto Video

Incendio

Marghera

3V Sigma Spa

Esplosione al petrolchimico: cosa è successo

esploso un serbatoio

prodotti chimici

Allarme chimico

tenere le finestre chiuse

Rogo alla 3V Sigma, dove è successo

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++





Rogo a Marghera, il video

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -oggi, 15 maggio 2020. Un'alta colonna di fumo si è levata in cielo ed è ben visibile sia dalla terraferma che dalla laguna. Le fiamme si sono sviluppate alla, produttore di prodotti speciali chimici. Chiusa la viabilità nel raggio di un chilometro e mezzo. Un operaio sarebbe gravamente ustionato.Uno scoppio improvviso, alle 10.15 di stamattina a Malcontenta, dalle prime notizie sarebbenella ditta di, la 3V Sigma Spa, nell'impianto dell'acetone. Sul posto 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche.L'amministrazione comunale invita la gente a restare in casa e a. I tecnici dovranno valutare se vi siano pericolo reali per la salute dei cittadini.Il fumo si sta spostando un po' ovunque nella provincia di Venezia e anche verso Padova.