Roma, incendio in una suite di un hotel: paura a Piazza di Spagna

Domenica 16 Settembre 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 11:48

Questa mattina poco dopo le 10.30 squadre del Comando dei vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza di Spagna per l’incendio di una suite all’ultimo piano dell’Hotel Spagna. Sul posto due squadre, un’autobotte, l’autoscala e il carro autoprotettori. Gli ospiti dell’hotel sono stati fatti uscire e all’arrivo dei pompieri erano già all’esterno dell’edificio.Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Non sono mancati attimi di paura appena il fumo ha invaso i corridoi. Le operazioni dei vigili del fuoco sotto lo sguardo di turisti e passanti. Sul posto anche la polizia e i vigili urbani. La dinamica è ancora tutta da chiarire. I pompieri lavorano per capire cosa sia successo e per questo sono stati ascoltati i vertici dell’hotel. A notare il fumo uscire da una finestra due pattuglie della polizia locale in servizio di controllo a piazza di Spagna. Gli agenti hanno allertato i vigili del fuoco. L’area attorno all’albergo è al momento interdetta e sul posto ci sono gli agenti della polizia locale per presidiare la zona ed evitare che si avvicinino le persone.