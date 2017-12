Mantova, due teschi di bambino e il femore di un adulto trovati in un borsone

La procura di Mantova ha aperto un'inchiesta sul ritrovamento di un borsone con all'interno due teschi di bambino e il femore di una persona adulta. Il macabro rinvenimento è avvenuto giovedì scorso nelle campagna di Medole, nell'Alto Mantovano, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Secondo un primo esame le ossa risalirebbero ad una quindicina di anni fa. Ad occuparsi del caso è il sostituto procuratore Carmela Sabatelli che sta procedendo per il reato di sottrazione di cadavere e che nei prossimi giorni affideràl'incarico ad un perito per accertare l'età dei resti, la razzadi appartenenza ed eventuali tracce di dna. Ad accorgersi del borsone è stata una giovane che stava portando a spasso il cane. L'animale si è avvicinato al borsone sportivo di recente fabbricazione abbandonato in un fossato. Quando l'ha aperto la giovane si è trovata di fronte a resti umani e non le è restato altro da fare che avvertire i carabinieri

Sabato 30 Dicembre 2017, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 22:26

