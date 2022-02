Edlira, 55 anni, muore nella sua auto catapultata in mezzo al campo dopo un tamponamento

Tragico tamponamento a Sernaglia, in provincia di Treviso. Le due auto coinvolte, sono state catapultate in un campo al di sotto della strada. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 55 anni, alla guida di una Mercedes Classe A, morta sul colpo. La vittima è Edlira Alicka, residente a Vidor con il marito. Lievemente feriti i due uomini anziani che viaggiavano sull'Audi A6. Del tragico incidente ne dà notizia il Gazzettino.

Lo scontro è accaduto sulla Provinciale 34, in un lungo rettilineo dove già in passato ci sono stati gravi incidenti. Entrambe le auto procedevano da Sernaglia in direzione Conegliano. Poco dopo un distributore di carburante, la Mercedes Classe A, condotta dalla donna 55enne di origini albanese, per cause ancora da accertare, è stata tamponata dall'Audi. Il corpo senza vita di Edlira è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto che si è capovolta dopo l'urto e i Vigili del Fuoco sono riusciti a tirarlo fuori con molte difficoltà solo due ore dopo.