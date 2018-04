Giuseppe Ayala è stato coinvolto in un incidente stradale a Palermo. L'ex magistrato del maxiprocesso era a bordo della sua moto, una Yamaha 500 e, dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma Ayala ha comunque riportato la frattura del femore. L'ex magistrato era all'ingresso di piazza Leoni e stava per immettersi su viale Diana in direzione Mondello. Per cause da accertare si è scontrato con una Fiat Punto, guidata da un anziano di San Cipirello. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.

Venerdì 13 Aprile 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 14:03

