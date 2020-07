Scontro frontale tra auto e camion: quattro morti, due uomini e due donne

avvenuto sulla provinciale 151 Altamura-Ruvo di Puglia, in provincia di, al km 20+500, nello scontro frontale tra un'utilitaria e un camion. Le vittime erano a bordo dell'autovettura e l'impatto per loro è stato fatale, vano è stato l'arrivo delle ambulanze del 118. Sul posto per i rilievi procede la Polizia locale di Altamura. Dalle prime informazioni le vittime sono due uomini e due donne, ancora in fase di identificazione. I veicoli procedevano in direzioni opposte ma, per cause da accertare, uno dei due mezzi è finito sull'altra corsia provocando il tremendo scontro. Illeso il conducente del mezzo pesante, sotto shock per la tragedia.