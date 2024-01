Influenza suina, due morti in pochi giorni a Vicenza. Altri tre pazienti ricoverati: donna in condizioni critiche

Un uomo di 47 anni è morto, a Vicenza, a causa del virus dell'influenza di tipo A H1N!, responsabile della cosiddetta influenza suina. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Bortolo dove da giorni era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Sarebbe il secondo decesso in pochi giorni. Altri tre pazienti sarebbero ricoverati per polmonite interstiziale, una patologia che provoca una grave forma di insufficienza respiratoria.

Due morti a Vicenza per influenza suina

A causarla è il virus H1N1 di tipo A.

La prevenzione

«Ancora una volta la sanità ci ricorda quanto importante sia la prevenzione, quanto contino i nostri comportamenti e abitudini: ciò non di meno si rimane scossi, davanti alla morte anzitempo di un concittadino di 47 anni colpito da influenza suina. Porgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza ai suoi familiari». Così Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale sul decesso avvenuto a Vicenza. «Sono sicuro che i medici vicentini, i rianimatori e quanti si sono succeduti nel tentativo di salvare la vita a questo nostro concittadino hanno fatto tutto il possibile, tutto quello che era nelle loro capacità e possibilità - aggiunge -. Abbiamo molto da capire e moltissimo da approfondire nella scienza medica: la salute non ha prezzo, ma la sanità ha costi reali e credo sia giunto il momento per l'Unione Europea di liberare da vincoli di bilancio e da tetto di spesa i costi sostenuti almeno nel campo della ricerca e formazione, liberando così risorse che sono vieppiù necessarie».