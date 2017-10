Vedova s'innamora in chat del falso petroliere: truffata di 40mila euro

Sabato 21 Ottobre 2017, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:54

BRUGINE - Una, vedova da 4 anni, ha cercato. L’ha trovata, ma era quella sbagliata: è stata così truffata di 40mila euro: aveva postato l’annuncio di vendita di casa e s'è fatto avanti un signore di mezza età, americano. Si è presentato come un petroliere, uomo d’affari amante dell’Italia. Tra lui e la vedova è nata l’amicizia via chat. I due si sono scambiati messaggi, foto e audio. Il rapporto s'è evoluto finchè il “petroliere” le ha scritto «mi sono innamorato di te. Lascio il mio lavoro e vengo a vivere in Italia...».Lei, entusiasta, ha accettato e atteso con ansia l’arrivo, ma il giorno previsto l’americano ha chiamato da Malpensa. «Cara, mi hanno fermato all’aeroporto perchè non sono vaccinato. Devo pagare, ma mi servono soldi subito». La vedova, preoccupata, in tre diverse operazioni gli ha versato un totale di ben 40mila euro. Quando tutto sembrava a posto, il “petroliere” è sparito. I contatti sono svaniti. La donna, disperata, ha atteso qualche giorno, poi ha capito il raggiro e s'è presentata ai carabinieri di Piove di Sacco per la denuncia.I militari hanno scoperto che i conti correnti con i 40mila euro erano. Sono scattate le ricerche dello straniero, finora senza esito.