Giovedì 22 Marzo 2018, 18:55

​Stava attraversando la strada con la mamma, quando è stato investito da una moto: ora un bimbo di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'incidente alle 16,30 di oggi, in via Solari, nel quartiere di Valtesse. Il bimbo è stato subito soccorso dal personale del 118. Illeso, invece, il conducente della moto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.