Janira Mellé, maestra di sci morta a 25 anni: si è sentita male dopo un'operazione alla gamba

Janira Mellé, maestra di sci di La Thuile (Valle d'Aosta), è morta ieri, 10 giugno, all'età di 25 anni. Le sue condizioni sono precipitate in pochi giorni e le cause del decesso non sono ancora chiare. In base a una prima ricostruzione, la giovane aveva iniziato a manifestare dei problemi dopo un intervento a una gamba e l'assunzione, poi sospesa, di farmaci post-operatori. Si era fatta male durante una recente vacanza, in un incidente in bici, e aveva deciso di sottoporsi a un intervento al suo rientro a Torino.

Il malore dopo un'operazione alla gamba

Vista la comparsa di forti dolori alla testa, ieri è stata sottoposta a un esame di diagnostica all'ospedale di Aosta.

Poco dopo, l'improvviso peggioramento delle sue condizioni, sino alla dichiarazione del decesso. Sono in corso approfondimenti per accertarne le cause. Janira Mellé lascia i genitori, il fratello e il fidanzato.

Il ricordo dei maestri di sci

«Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità», dice il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris.«"Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso!!! Ci mancherai», scrive in un post sui social l'Associazione valdostana maestri di sci.