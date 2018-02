Roma, ladro al comitato elettorale dell'onorevole Madia, sparisce il cellulare di una segretaria

Lunedì 5 Febbraio 2018, 22:01 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 22:13

Imprevisto con furto oggi pomeriggio nella sede del comitato elettorale dell’onorevole del PD Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione. E’ accaduto in via Reggio Emilia, a Porta Pia, poco distante il Macro.Uno sconosciuto è riuscito ad entrare negli uffici ed a rubare il cellulare di una delle segretarie del comitato. E’ accaduto intorno alle 18 e il personale ha subito chiamato la polizia. Due equipaggi si sono diretti sulla segnalazione del furto.Da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno sbandato che è entrato per pochi secondi nel comitato scappando con il cellulare. Gli investigatori della polizia si sono subito preoccupati di chiedere se il telefonino usato per la campagna elettorale contenesse numeri di telefono di politici. Sono stati subito rassicurati: l’apparecchio non conterrebbe dati cosiddetti ”sensibili”. Sono in corso le ricerche per arrestare il ladro.