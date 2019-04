Siracusa, uccise la compagna e gettò il corpo nel pozzo: condannato a 30 anni

Dovrà scontare 30 anni in carcere Paolo Cugno, 27enne operaio di Canicattini Bagni, nel Siracusano, accusato dell'omicidio nel marzo del 2017 della compagna Laura Petrolito , 20 anni. La coppia aveva un figlio piccolo. Stessa pena era stata richiesta dal pm.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri Cugno, al culmine di una lite con la compagna, aveva inflitto numerose coltellate sul corpo della donna, e poi aveva gettato il cadavere in un pozzo in un appezzamento di terreno, a Canicattini. Il giovane era stato fermato dai militari alcune ore dopo il delitto e aveva confessato. La difesa ha sostenuto l'incapacità di intendere e di volere.