Lodi, bimba di 3 anni muore sotto gli occhi di mamma e papà: non aveva alcun sintomo

Dramma nel Lodigiano. Una bambina di tre anni residente a San Martino in Strada (Lodi) è morta improvvisamente oggi sotto gli occhi dei genitori, senza che presentasse i sintomi di qualche malattia. Il padre, dopo averla vista accasciata sul pavimento, ha provato in tutti i modi a rianimarla, anche su indicazioni telefoniche dei sanitari del 118, ma senza riuscirci.

Quasi immediato l'arrivo sul posto di ambulanza, automedica e eliambulanza e le manovre di rianimazione sono durate oltre un'ora durante la quale la bambina non si è mai ripresa. Disperati ma anche increduli i genitori con l'intero paese.

Bimba morta a Lodi, aperta un'inchiesta

La procura della Repubblica di Lodi ha aperto un'inchiesta. Il procuratore Domenico Chiaro ritiene importante cercare di capire il perché del decesso improvviso, senza che la piccola mostrasse problemi di salute. La bimba era figlia unica. «È una tragedia di cui è difficile anche solo parlare, come per me anche per la nostra comunità - spiega sindaco di San Martino, Andrea Torza -. Si può solo provare a immaginare il dolore della famiglia. Una cosa è certa: noi come Comune e la parrocchia non lasceremo sola questa famiglia».