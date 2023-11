Lorenzo Assaloni trovato morto vicino Udine, aveva 26 anni: era uscito di casa in bici ma era sparito nel nulla

TRICESIMO - E' stato trovato morto domenica 5 novembre, Lorenzo Assaloni, il giovane di 26 anni di cui non si avevano più notizie da sabato mattina. L'allarme era stato dato dai familiari dopo che Lorenzo non era rincasato per pranzo: si era allontanato in bicicletta indossando una felpa nera. Subito i carabinieri di erano attivati per le ricerche. Ieri corpo è stato ritrovato a Cassacco, triste epilogo inaspettato. Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.

Lorenzo Assaloni morto, cosa è successo

A fare la tragica scoperta un gruppo di amici del giovane che da ieri lo stavano cercando in tutta la zona. Lorenzo Assaloni, infatti, era uscito di casa sabato mattina, inforcando la sua bici e dicendo di voler fare un giro in zona ma da allora di lui si era persa ogni traccia. Il giovane operaio, residente proprio a Tricesimo (Udine), era uscito poco prima delle 9 di ieri senza nessuna particolare fretta, portando con sé anche il cellulare e uno zaino.

Morto suicida il capitano della squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata in una grotta nel 2018: «Non ha retto la pressione dei media»

Col passare delle ore e non vedendolo tornare, i familiari avevano cercato di mettersi in contatto con lui ma purtroppo senza esito ed era partito l'allarme.

Il ragazzo, figlio dell’ex sindaco di Cassacco, è stato trovato morto intorno alle 14. Un gruppo di amici, che stava partecipando alle ricerche, ha trovato prima la bici con la quale si era allontanato e poco dopo purtroppo anche il corpo senza vita del 26enne, che era poco lontano.

La notizia ha sconvolto la comunità locale dove il giovane era molto conosciuto. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi anche quello del Comune di Tricesimo. "Apprendiamo con enorme tristezza della scomparsa di Lorenzo Assaloni, nostro giovane concittadino. In questo momento di grande sgomento e incredulità ci uniamo nel dolore alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Lorenzo" è il messaggio dell'amministrazione comunale.