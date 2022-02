Omicidio di Luca Sacchi, la pm Guccione: «Del Grosso ha ucciso per gratuita violenza. E Anastasia ha sottovalutato i rischi»

«L'omicidio di Luca Sacchi è stata una vicenda paradossale, in cui la vittima è stata fatta passare come accusato. In questo processo c'è chi ha da subito mistificato i fatti, con veri e propri depistaggi, cercando di far passare tutto come una rapina andata male. Princi, che ha tradito l'amico Luca, Anastasia che inizialmente ha mentito e poi ha continuato a omettere i fatti».

Lo ha detto la pm Giulia Guccione nella sua requisitoria nell'aula bunker di Rebibbia, al processo per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma.

«Senza questi atteggiamenti oggi avremmo maggiori elementi, ma fortunatamente abbiamo potuto chiarire e comprendere il contesto in cui è avvenuto questo omicidio - ha aggiunto - Sono bastati 31 secondi per togliere la vita a un ragazzo, ma perché è stato ucciso Luca? Lo zaino era già nelle mani di Pirino, il grilletto quindi è stato premuto da Del Grosso con gratuita violenza».

A processo con rito ordinario, davanti alla prima corte di assise, ci sono Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto, e Paolo Pirino, i due ventenni di San Basilio protagonisti dell'agguato mortale, Marcello De Propris, che consegnò l'arma del delitto, il padre di quest'ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola, e Anastasiya Kylemnyk, coinvolta nella seconda tranche dell'inchiesta, per la violazione della legge sugli stupefacenti e parte lesa nel procedimento perché vittima della rapina dello zainetto in cui sarebbero stati i settantamila euro per comprare 15 chili di marijuana.

Il padre di Luca Sacchi

Nel corso della requisitoria il padre di Sacchi, Alfonso, non ha retto l'emozione ed è uscito dall'aula visibilmente commosso. Con lui anche la moglie e il fratello di Luca hanno deciso di uscire e non ascoltare l'intera ricostruzione di quella drammatica serata.

Anastasia

Giovanni «Princi coinvolge la» Anastasiya «Kylemnyk perchè non poteva rischiare di fare lui lo scambio dato che era stato fermato dalla polizia appena pochi giorni prima». Lo ha detto il pm Giulia Guccione nel corso della requisitoria nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma il 24 ottobre 2019, e che vede imputati Marcello e Armando De Propris, Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Anastasiya Kylemnyk. Guccione si riferisce a Giovanni Princi, l'amico di Luca Sacchi, l'organizzatore della compravendita di droga già condannato a 5 anni in un processo stralcio. Ha letto le chat tra la ragazza e il fidanzato in cui si evince che lei sapeva della droga. «Non sappiamo - ha detto il pm - cosa abbia spinto Anastasiya ad accettare» di partecipare all'acquisto della droga. «Forse ha sottovalutato i rischi, ma quel fatto, negli ultimi giorni, aveva creato frizione tra lei e Luca».