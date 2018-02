Luca Traini, ecco chi è l'uomo che ha seminato il panico a Macerata

Luca Traini, 28 anni, originario delle Marche. Alto 1.80, la testa rasata, lo sguardo da duro. Faceva il vigilante in un supermercato di Tolentino. Nel 2017 si candidò alle elezioni comunali di Corridonia, in lista con la Lega Nord: prese "zero" preferenze.

E' lui l'uomo che ha seminato il terrore per le strade di Macerata, sparando dalla sua auto e ferendo 7 immigrati. Al momento del fermo, quando i carabinieri lo hanno bloccato, si è avvolto in una bandiera tricolore e ha gridato: «Viva l'Italia». Poi ha fatto il saluto fascista.Corridonia è la città dove si trova la comunità «Pars», da cui è scomparsa Pamela Mastropietro, la ragazza romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Oseghale. Ultimamente - raccontano gli amici - era preoccupato. «Non dormo più - aveva confidato ad un amico - Sono preoccupato per la mia fidanzata che si droga. Sta male e io non so cosa fare». Potrebbe essere Pamela la donna di cui parlava?Su Facebook nessuna traccia di lui. L'unica foto che si trova è postata da un amico: Traini è in palestra che mostra i muscoli. "Luca borderline Traini", viene definito. Subito dopo il suo fermo, sotto la foto sono apparsi diversi commenti: «Fortunatamente cacciato per tempo dalla palestra Robbys. Non era solo comunque, ce ne sono altri», scrive qualcuno. E un altro utente commenta: «I suoi problemi cominciavano da molto prima, purtroppo lo conosco dalle superiori, ma mai avrei pensato che si sarebbe arrivato a questo».Traini viveva ancora con la mamma, chi lo conosce lo descrive come un ragazzo sorridente. Anche se ultimamente si lamentava spesso per gli spacciatori che ormai si erano impossessati della sua città. Diceva che non si sentiva libero di uscire di casa.In un manifesto elettorale, Traini appare insieme al candidato sindaco della Lega Nord per Corridonia, Luigi Baldassarri che presenta la sua nuova squadra. Si tratta della tornata elettorale del 11 giugno scorso. Nel programma, anche il «controllo degli extracomunitari».