Luigi Pulcini, 75enne ucciso con un pugno mentre era in vacanza: arrestato un giovane dopo 3 mesi

A quasi tre mesi dall'aggressione, risultata poi fatale, è stato arrestato un giovane ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Pulcini. Il 75enne era in vacanza ad Altopascio (Lucca), quando lo scorso 6 agosto fu colpito con un pugno da uno sconosciuto in un bar mentre faceva colazione: l'uomo andò in coma e morì 10 giorni dopo in ospedale a Pisa. I carabinieri hanno arrestato un giovane del posto, di cui al momento non vengono rese note le generalità, e indagato altre 13 persone per favoreggiamento per reticenza nei racconti alle autorità. Il gip ha emesso un'ordinanza agli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi eseguita dall'Arma la notte scorsa.

Luigi Pulcini colpito con un pugno da uno sconosciuto. «Hai guardato la mia fidanzata»: l'uomo muore dopo 10 giorni di coma

L'arresto

I carabinieri hanno fatto irruzione all'alba nell'abitazione del giovane indagato.

Le indagini

Le indagini sono state condotte in un contesto sociale particolarmente complesso, viene spiegato, e gli altri indagati si sono dimostrati reticenti. Diversi testimoni, conoscendo le pericolosità dei soggetti coinvolti, hanno avuto timore a collaborare con le autorità per individuare il responsabile dell'omicidio di Luigi Pulcini.