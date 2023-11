Tivoli, 80mila api nascoste dentro un albero d'olivo scoperte durante la raccolta. «Situazione anomala, insetti molto aggressivi»

Un rito millenario che ogni famiglia tramanda di generazione in generazione. La raccolta delle olive è una pratica che ha segnato l’intera civiltà dai tempi antichi fino ai giorni nostri.Il periodo, poi, è quello giusto: da ottobre fino ai primi giorni di dicembre, dai grandi ai piccini si riuniscono nelle campagne romane per le tipiche attività di brucatura e pettinatura delle olive. Come è accaduto, ieri, a Tivoli, dove un gruppo di persone erano pronte per il tipico rituale, ma la presenza di uno sciame di api - dentro a un albero d'olivo - ha completamente interrotto ogni attività di raccolta. «Un nido davvero grande con (almeno) 80mila individui», ha specificato l’etologo Andrea Lunerti a “Il Messaggero”, intervenuto per mettere al sicuro l’area e rimuovere i 12 favi.

Cosa è successo

L’attività di raccolta delle olive era appena cominciata, quando una donna ha scovato, a terra, pezzi di favi.

La scoperta, era proprio lì, all’interno dell’albero: un grande famiglia di api con circa 80mila insetti. I mesi di maggio e giugno sono stati caratterizzati da fenomeni piovaschi e questo ha impedito la loro sciamatura. «Si tratta di un’anomalia», osserva Lunerti. «Quando sciamano lasciano la loro casa di appartenenza e iniziano un viaggio alla ricerca di un posto dove poter costruire un nuovo nido». Condizioni, dunque, atipiche, dove peraltro gli insetti si dimostrano vulnerabili e aggressivi. «Sono molto reattive - prosegue Lunerti - perché tra l’altro temono i saccheggi: le famiglie più forti si avvicinano per rubare le scorte di miele a quelle più deboli».

Gli imenotteri sono stati messi in salvo e trasportati presso il Rifugio del Lupo e l’intera area sarà disponibile alla raccolta delle olive già dal pomeriggio di oggi. «Le stiamo salvando - conclude Lunerti - poiché con l’arrivo del freddo e l’assenza di una cavità dove potersi riscaldare, sarebbero certamente decedute».