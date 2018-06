Migranti, ok del Viminale: la Maersk sbarca a Pozzallo

LEGGI ANCHE ----> Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna sottolinea che «finisce l'incubo per 110 migranti che la nave ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi». Dal ministero dell'Interno è arrivata infatti l'autorizzazione al cargo Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto, di poter attraccare al porto del Ragusano.LEGGI ANCHE ----> Salvini: "Guardia Costiera non raccolga sos dei barconi"

«Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda - afferma il Sindaco di Pozzallo - perché si è avverato l'auspicio contenuto nel mio appello». «Era una decisione attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città - continua Roberto Ammatuna - che ha vissuto con apprensione l'evolversi della situazione». Ammatuna «ringrazia il ministro Salvini per aver accettato la richiesta umanitaria che ho inoltrato e sono sicuro che la decisione assunta sia quella giusta». «La macchina organizzativa è già attivata - sottolinea il sindaco di Pozzallo - ed accoglieremo con l'umanità di sempre queste persone che hanno sofferto, cercando di dare loro la dovuta assistenza e restituirgli il sorriso. Un ringraziamento va alla Prefettura, alle forze dell'ordine, alla Capitaneria di Porto ed ai volontari per l'impegno profuso; un ringraziamento particolare va inoltre al comandante e all'equipaggio della nave Alexander Maersk per l'umanità dimostrata». «Oggi - conclude Ammatuna - è un giorno importante, perché oltre alla lieta conclusione della vicenda è stato dimostrato che la solidarietà è ancora un sentimento diffuso».

Lunedì 25 Giugno 2018, 21:32 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 23:05

