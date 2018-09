Maltempo, anche a Palermo bomba d'acqua allaga città | Video

Giovedì 20 Settembre 2018, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 20:57

Scantinati allagati, auto bloccate e strade trasformate in fiumi. Il violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio a Palermo ha creato disagi in diverse zone della città. Le criticità maggiori nella borgata marinara di Mondello, dove alcuni cittadini hanno chiesto di staccare la corrente elettrica dopo che box e negozi sono stati invasi dall'acqua. Decine le chiamate ai vigili del fuoco anche dai centri della provincia, come Villabate e Misilmeri.«Ancora un altro allagamento a Mondello che mette nel caos un'intera borgata, arrecando danni a residenti, commercianti e piccoli imprenditori - dice Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc -. Il nostro caro Leoluca Orlando anche questa volta griderà al complotto e cercherà di attribuire le colpe a qualcun altro, preso più dalle passerelle, dal taglio di nastri e dalle sue manifestazioni pseudo culturali che dalle reali esigenze dei palermitani. Occorre trovare soluzioni concrete e se lui non è più in grado di svolgere il suo ruolo abbia almeno il buonsenso di abbandonare il timone di una nave che sta affondando» conclude.