Partorisce da sola in casa, il medico le dava indicazioni al telefono. Mamma e bimba ora stanno bene

«È una bellissima bimba e pesa tre chili», così riferisce un’operatrice del 118, giunta nell’abitazione, quando la piccola era appena nata. Una donna nigeriana di Carsoli (L'Aquila), trentenne, l’altra mattina, ha dato alla luce la bambina nel suo appartamento.



La donna era sola in casa quando ha avvertito i primi segnali ma non pensava che stesse per partorire, anzi l’evento era atteso fra qualche giorno. Improvvisamente i dolori sono...

