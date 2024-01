Mamma si butta dal nono piano con la figlia, l'amica Josefa Idem: «Un dramma che non riesco a spiegarmi»

Josefa Idem, ex campionessa Olimpica e Mondiale di canoa specialità K1 (trentotto medaglie per lei in carriera), ed ex ministro per le Pari Opportunità, dello Sport e per le Politiche Giovanili per poco meno di due mesi con il governo Enrico Letta nel 2013, era amica di Giulia Lavatura, la 41enne che si è lanciata dal nono piano con la figlia di 6 anni, a Ravenna, dove Josefa è stata anche assessore comunale nei primi anni del 2000: la piccola è morta, la donna è stata arrestata. «Sono affranta. In un momento come questo non ci sono parole. Ho conosciuto Giulia tanti anni fa ha raccontato l'olimpionica , in un periodo in cui il marito lavorava all'estero e le sono stata vicina. Ogni tanto ci sentivamo».

Giulia Lavatura a Ravenna si lancia dal nono piano con la figlia. Le urla disperate della piccola: «Mamma, no»

IL CURRICULUM

La Idem era a conoscenza dei problemi familiari «ma mai avrei pensato potessero portare ad una tragedia del genere.Non riesco proprio a capacitarmi» ha aggiunto. L'ex atleta non riesce ad andare avanti, assai turbata dalla vicenda che evidentemente la tocca assai da vicino. L'ex azzurra era stata anche inserita dalla Lavatura nel suo curriculum tra le referenze: «Conosciuta in un momento complicato della mia vita - aveva scritto la 41enne -, mi dimostra sempre amicizia e generosa disponibilità» aveva scritto la donna che ieri ha cercato di farla finita.