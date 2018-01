Domenica 28 Gennaio 2018, 18:55

«Sciopero domani, lunedì 29, dalle 10 alle 18 di tutto il personale di Ntv». A proclamarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità «per il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e per il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto e dovuto ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall'azienda».