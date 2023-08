Sceicco lascia 1.800 euro di mancia al ristorante delle Cinque Terre: camerieri increduli

Una mancia inaspettata, soprattutto per le "dimensioni". Uno sceicco ha cenato a Monterosso al Mare, in un locale delle Cinque Terre, in Liguria. E dopo la cena, particolarmente apprezzata, ha pensato bene di lasciare una mancia da 1.800 euro, per un solo tavolo, lasciando increduli i dipendenti a cui non era mai capitata una cosa del genere. Lo sceicco era arrivato alle Cinque Terre a bordo del suo megayacht da 150 metri e valore di 450 milioni di euro. Poi, la cena in un ristorante segnalato anche dalla guida Michelin.

Saint-Tropez, cliente italiano inseguito dal cameriere: aveva lasciato "solo" 500 euro di mancia (e ne doveva lasciare mille)

La mancia da 1.800 euro: dipendenti increduli

La cena - racconta il Secolo XIX - era a base di pesce.

Lo sceicco ha apprezzato particolarmente i piatti presentati dallo chef.

Così, al momento di saldare il conto, ha ringraziato lo staff con una mancia mai vista prima: 1.800 euro versati tramite TackPay, un metodo di pagamento elettronico che permette di versare mance "digitali". Increduli i camerieri e tutto il personale di cucina, ringraziati per l'accoglienza e la qualità dei piatti.