Milano, manifestazione pro-Palestina in centro: «Israele terrorista». In piazza anche tanti italiani

«Israele terrorista, Palestina libera», è il grido che si alza da piazza dei Mercanti, a Milano, dove alcune centinaia di persone si sono radunate per manifestare solidarietà alla causa palestinese. Tra i cori anche «Intifada fino alla vittoria», scandito dai giovani di Cambiare rotta, che si sono uniti al presidio organizzato dai Giovani palestinesi in Italia.

In piazza, controllati a vista dalle forze dell'ordine, non solo palestinesi ma anche tanti italiani come Annalisa, insegnante di ginnastica che negli ultimi 12 anni ha organizzato summer camp per i ragazzi della West Bank e Gaza. «Sono testimone di quanto succede e non viene raccontato - dice - stanno attuando un genocidio da 75 anni».

Non potrebbe essere più d'accordo Jamila dei giovani palestinesi italiani: «Sembra che la storia sia iniziata tre giorni fa ma la comunità internazionale si è distratta dal 1948: dopo 75 anni do colonialismo non ci si può sorprendere di quanto accade oggi se non ci si domanda da dove ha origine la violenza.

Fiaccolata in solidarietà a Israele

Sul fronte opposto, alle 18.30, comincia la fiaccolata davanti al Memoriale della Shoah, promossa da Forza Italia. Poche decine le persone che hanno scelto di manifestare per Israele. In piazza ci sono esponenti locali di Forza Italia, come il capogruppo al Comune Alessandro De Chirico, della comunità ebraica e alcuni cittadini che hanno portato le bandiere di Israele. Alcuni hanno delle gigantografia della famiglia, con tre bambini, uccisa dai terroristi di Hamas. Tra gli esponenti della comunità ebraica c'è anche il presidente del Memoriale della Shoah Roberto Jarach.