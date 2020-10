Schianto in moto sulla via di casa: muore papà di un bimbo di 9 anni

Cade in moto sulla strada dal lavoro verso casa e muore a Milano un papà. Manuel Resta, 46 anni, è deceduto in ospedale per le ferite all’addome e al capo. Lavorava all’aeroporto di Linate ma abitava con la compagna e il figlio nel Lecchese.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente in cui è rimasto coinvolto l'altra sera a Milano mentre viaggiava sulla sua potente moto: a quanto pare non ci sono altri veicoli coinvolti, il suo corpo è stato trovato riverso sull'asfalto a una trentina di metri dalla moto. È morto mercoledì sera al Policlinico di Milano, Manuel Resta, 46 anni, milanese. Lascia la compagna e un figlio di 9 anni.

Ultimo aggiornamento: 10:38

