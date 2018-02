Il campione di boxe rapisce un bambino per una partita di droga: chiesti 26 anni per Mirco Ricci

Giovedì 1 Febbraio 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 13:46

, ex campione dei pesi massimi conosciuto come "The Predator", è accusato di aver rapito unper chiedere alla madre la restituzione di unadel valore di 5mila euro.Ieri la procura ha chiesto la condanna di- Mirco, sua madre Palma Condemi, sua sorella Francesca Ricci e la zia del bimbo, Sonia Cataldi - per un totale di 80 anni di reclusione.E' la mattina del, Ricci e la sorella - afferma l'accusa - arrivano a casa di una donna per chiedere di riavere una partita di droga: il pugile, in seguito, la colpisce alle costole e, per andarsi a nascondere da un'amica in un residence della periferia ovest di Roma.Dopo due giorni il bambino, anche lui cresciuto sul ring, viene persino accompagnato da Mirco ad un allenamento di boxe. La madre del piccolo, minacciata, sporge denuncia alla polizia, che ritrova il bambino dopo qualche ora.Sulla basa delle dichiarazioni del bimbo, che - come riporta Il Messaggero - ha affermato di non essersi sentito un "ostaggio", Ricci ha sempre proclamato la sua"Io amo ogni singolo bambino. I brividi più grandi da me provati sono stati quando li ho allenati, perché in loro rivedevo me stesso", scrive Ricci dalla prigione.Questo non basta però a variare l'accusa, che rimane quella di- un- a scopo di estorsione. La sentenza è attesa per il