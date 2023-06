Incidente vicino Roma, Giulia Capraro muore a 17 anni: feriti 2 amici. Stavano andando alla festa di fine anno della scuola

Incidente mortale alle porte di Roma. Giulia Capraro, 17 anni, di Marino, avrebbe compiuto 18 anni il 3 luglio, è morta in uno schianto con l'auto in cui viaggiava nella serata di martedì 13 giugno. La giovane studentessa era in auto con due amici, feriti e nessuno dei due in pericolo di vita. I giovanissimi, secondo quanto si apprende, erano tutti studenti del liceo Ugo Foscolo di Albano, ed erano attesi da una festa di fine anno scolastico organizzata a Castel Gandolfo.

L'incidente mortale

Giulia Capraro stava andando al ballo di fine anno organizzato dai liceali al Ristorante La Perla, sul lago di Castel Gandolfo.

Il drammatico destino

Sembra che la ragazza alla festa al lago sia arrivata, ma essendosi accorta di aver dimenticato le prevendite a casa, è tornata a Marino con il fidanzato ed un amico a prenderle. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale di Albano e i colleghi della pattuglia del posto mobile di Nettuno. I mezzi sono stati sequestrati. La salma della giovane è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.