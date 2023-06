Non ce l’ha fatta Michael Shelton, il 33enne turista americano precipitato lo scorso 23 maggio in un burrone a Positano. È morto il 10 giugno nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale del Mare di Napoli. Era arrivato in elicottero in condizioni disperate dopo un volo di circa 20 metri da un muretto della Grotta del Grado, sul sentiero che da Montepertuso conduce a Positano. Il complesso intervento di recupero era stato eseguito da personale specializzato del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

L’incidente gli aveva provocato gravi ferite, fratture vertebrali, cervicali e dorsali e altre gravi contusioni agli organi interni. Sedato, in coma farmacologico, era intubato e aiutato da un respiratore automatico. Dopo 18 giorni, un’improvvisa embolia polmonare ha aggravato il quadro clinico. Ad annunciare il decesso è stata la famiglia: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Michael Vito Shelton, avvenuta ieri, 10 giugno 2023. Stava andando bene e progredendo bene, ma un’embolia improvvisa lo ha strappato alla vita. I medici hanno lavorato su Michael per diverse ore, ma non sono riusciti a rianimarlo. Un grande shock per tutti noi, le cui speranze erano riposte nelle notizie sempre migliori che arrivavano. Ci aggrappiamo a tutti i bei ricordi che abbiamo di Michael, per quanto gentile fosse, quanto divertente fosse, quanto amore mostrasse a tutti coloro che incrociavano il suo cammino».

Shelton, proveniente dalla città di Santa Monica, in California, si trovava in costiera amalfitana con la famiglia e la fidanzata Gaby per partecipare al matrimonio di un amico. Nei giorni precedenti all’evento era andato, con un gruppo di amici, alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Positano quando, per un fatto accidentale, sedutosi su un muretto, avrebbe perso l’equilibrio, finendo all’indietro. Questa la dinamica confermata dagli amici che erano con lui, ascoltati dopo i fatti dai Carabinieri della stazione di Positano. Si tratterebbe di un episodio accidentale, ma gli inquirenti sono comunque chiamati a esaminare tutti gli elementi in loro possesso, partendo dalla cartella clinica del giovane che sarà fornita dal nosocomio napoletano, compresi gli esami tossicologici eseguiti. Nei giorni scorsi i familiari di Michael, avevano immaginato il suo trasferimento presso una struttura ospedaliera di Santa Monica, lanciando una raccolta fondi per sostenere gli ingenti costi per l’operazione, comprese le spese mediche e la copertura assicurativa.