Strage nella notte: un'auto è finita a forte velocità contro una cancellata e quattro giovani sono morti a Carrara (Massa Carrara), un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.



L'incidente è avvenuto intorno alle 3.45 a Marina di Carrara, in viale Zaccagna, sul Lungomare di Levante: da una prima prima ricostruzione sembra che l'auto, una Y10, all'altezza di una curva che immette poi su viale da Verrazzano, si sia cappottata finendo contro la cancellata di uno stabilimento balneare. I giovani sono stati tutti sbalzati dall'abitacolo. Non risultano, per il momento, altri veicoli coinvolti nell'incidente.

Sabato 21 Aprile 2018, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA