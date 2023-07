Melania Rea, Parolisi a 'Chi l'ha visto?' parla per la prima volta: «C'è chi ha pregiudizi...». L'anticipazione

Salvatore Parolisi, esce per la prima volta dal carcere - in permesso premio - dopo la condanna per l'omicidio di Melania Rea e la trasmissione Chi l'ha visto? lo ha atteso all'uscita dell'istituto di pena per un'intervista esclusiva, di cui sono stati diffusi alcuni secondi come promo al servizio integrale che andrà in onda stasera su Rai3.

Parolisi torna a parlare

«Sarà dura, perché il nome....è un po' così» afferma Parolisi incalzato dalla cronista della Rai che gli chiede come sarà fuori dalla prigione, dove ha già scontato 12 dei 20 anni a cui è stato condannato.

Ma da questo momento in poi potrà usufruire di permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso. «Poi c'è chi ha pregiudizi, chi invece no, quindi insomma è un po'...» continua Parolisi, poi il promo s'interrompe e rimanda l'appuntamento alle 21.20 di stasera.

In permesso premio, l'ex militare ha parlato alle telecamere di Chi l'ha visto per la prima volta. Nella puntata, come sempre, anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.