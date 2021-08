Ragazzini del Grest intossicati dopo la festa in piscina: 15 in ospedale per colpa del cloro

MEOLO (VENEZIA) - Prima il party, poi un tuffo in piscina in una delle serate più calde di agosto. Ma all'improvviso in una quindicina si sono sentiti male: tosse insistente e bruciore agli occhi. Siamo a Meolo, nel Veneziano, all'Ancora Sport Hotel che ieri ha ospitato i ragazzi che partecipano al Grest comunale, con un'età compresa fra i 12 e i 18 anni.

Ed è stato il titolare della struttura ad allertare immediatamente i soccorsi chiamado il 118 attorno alle 21. Diverse le ambulanze arrivate da Treviso e da San Donà: lieve intossicazione da cloro la diagnosi per nove tuttu trattati in codice verde. Dopo essere stati trattenuti in osservazione sono stati dimessi. Dai primi accertamenti a provocare l'incidente un livello più alto del solito di cloro nell'acqua utillizzato per pulirla e che ai ragazzi più sensibili ha causato il malessere.