Meteo, burrasca in arrivo: le previsioni per Natale e Santo Stefano. E verso Capodanno ecco cosa accadrà

Domenica 24 Dicembre 2017, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 25 Dicembre, 11:38

Ilnon concende sconti nemmeno sotto lein arrivo. Dopo questo periodo caratterizzato dall'alta pressione, il tempo comincerà a cambiare tra. L'anticiclone abbandonerà gradualmente l', si attiveranno correnti più umide meridionali e si avvicinerà alle nostre regioni una perturbazione atlantica.spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - l'alta pressione lascerà il nostro Paese, cacciata dall'arrivo di una bassa pressione atlantica che richiamerà venti più umidi, carichi di precipitazioni.Al Nord, cielo coperto con precipitazioni via via più diffuse, ma generalmente di debole entità e comunque nevose sopra i 7/800 metri. Migliora dalla sera a partire dal Nordovest. Al Centro, coperto ovunque con piogge e temporali.sul Lazio.diffusa in Appennino sopra i 1200 metri. Al Sud, peggiora in Campania e poi Sicilia con piogge e locali temporali. Più asciutto sul resto delle regioni.Il tempo migliora. Le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Calabria tirrenica, occasionali sul resto del Sud, deboli in Sardegna, possibili sul Lazio. Altrove, cielo sereno.