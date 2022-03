Eccole, secondo ilMeteo.it le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Alta pressione sull'Italia. Prevalentemente sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto l'aumento della nuvolosità in Liguria e ancora presenti su Puglia, Basilicata e Calabria, ma con scarse precipitazioni se non qualcuna occasionale sul Salento. Venti ancora settentrionali e moderati sui bacini centro-meridionali, altrove saranno variabili e deboli.