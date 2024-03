Meteo Pasqua e Pasquetta, dalla pioggia al sole: ecco dove colpirà il maltempo (e chi si salverà)

Meteo Pasqua e Pasquetta. Da oggi al nord iniziale maltempo al nordovest con piogge e rovesci in estensione in mattinata a Lombardia, Emilia e Triveneto e con fenomeni anche intensi tra Alpi e alte pianure centro-orientali, in serata temporali sul Friuli VG con possibili nubifragi, mentre migliora già in giornata sull'estremo nordovest con schiarite in estensione alla Lombardia entro sera. Neve dai 1200/1400m, ma localmente fino a fondovalle al mattino su Cuneese e Ossola. Al centro rapida intensificazione dei fenomeni già dal primo mattino sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci temporaleschi anche intensi in estensione alle zone interne e al versante adriatico, più deboli però sulle coste di Marche e Abruzzo. Rischio nubifragi tra il versante tirrenico e l'Appennino nella prima parte della giornata. Neve in Appennino dai 1200/1400m. Fenomeni in generale attenuazione tra pomeriggio e sera con parziali schiarite in avanzamento da ovest. Al sud inizialmente poco nuvoloso ma tendenza a rapido peggioramento in mattinata a partire dalla Sicilia occidentale verso le regioni tirreniche, con fenomeni anche temporaleschi entro sera tra bassa Campania e alta Calabria. Più asciutto su Salento e sul versante ionico. In Sardegna rovesci in transito nella notte, a seguire variabilità con qualche piovasco sul versante occidentale. Temperature in rialzo su adriatiche e al Sud. Venti tesi o forti da sudest sull'Adriatico, da ovest-sudovest altrove. Marea sostenuta sulla Laguna Veneta, intorno ai 105cm a metà giornata, picco di 115cm in tarda serata.



Bomba d'acqua a Roma, il temporale si abbatte sulla Capitale: quanto durerà?

Giovedì 28 marzo

Nord: piogge e temporali in estensione dal Levante Ligure a Lombardia e Triveneto, ma migliora nel pomeriggio da ovest. Neve dai 1200m. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17.

Centro: piogge e rovesci in Toscana, Umbria e zone interne, in attenuazione dal pomeriggio con schiarite. Neve in Appennino dai 1300m, in rialzo. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19.

Sud: nubi e piovaschi sulle regioni tirreniche peninsulari al mattino, poi migliora, più sole altrove.

Temperature in calo. Massime tra 17 e 21.

Venerdì 29 marzo

Nord: addensamenti su Liguria, Alpi e alte pianure con piovaschi al mattino, in attenuazione in giornata, tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 16 e 21.

Centro: netto miglioramento delle condizioni con una giornata soleggiata o al più velata sia sulla parte tirreniche che adriatica. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22.

Sud: alta pressione in deciso rinforzo con condizioni di tempo soleggiato o al più poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Massime tra 20 e 25.

Sabato 30 marzo

Nord: al nord ovest nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro: sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sull'adriatico: sereno.

Sud: sul tirreno: sereno. Sull'adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, sereno altrove.

Pasqua domenica 31 marzo

Nord: sl nord ovest coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali, coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est: coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Centro: sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: nubi sparse con ampie schiarite.

Sud: sul tirreno sereno sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: sereno sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite.

Pasquetta lunedì 1 aprile

Nord: al nord ovest coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: sereno in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole altrove.

Centro: sul tirreno sereno sui litorali, coperto con pioggia debole sulla capitale, coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, coperto con neve moderata o forte sul Gran Sasso.

Sud: sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale campana. Sull'adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, sereno sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e sul cagliaritano, sereno altrove.