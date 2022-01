Meteo, arriva il maxi-anticiclone: inverno in stand-by. Ma poi cambia tutto

L'Inverno è in stand-by. A partire dal fine settimana, e per almeno 10 giorni, l'Italia sarà infatti 'inghiottità da un enorme campo di alta pressione, l'anticiclone delle Azzorre. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, afferma che nel corso del weekend il tempo sull'Italia sarà stabile e ampiamente soleggiato; qualche maggiore addensamento nuvoloso potrà interessare Sicilia e Calabria. Locali foschie o banchi di nebbia limiteranno la visibilità sulla Pianura Padana. Il rafforzamento dell'alta pressione farà aumentare le temperature che di giorno toccheranno punte di 13-15øC al Centro-Sud e sulle valli alpine. Questa situazione durerà anche la prossima settimana, e anche se verso il 20-21 si potrà verificare l'afflusso di aria fredda dai Balcani, l'anticiclone non mollerà la presa garantendo una totale stabilità atmosferica su gran parte delle regioni. Soltanto verso la fine del mese, grossomodo in concomitanza con i tradizionali «giorni della merla», aria gelida dalla Russia potrebbe raggiungere l'Italia facendo crollare le temperature su tutto il Paese.

