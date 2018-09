Meteo, arriva il mini-ciclone Mediterraneo: addio all'estate, temperature giù

METEO WEEKEND: COLPO di SCENA, dal Caldo Africano alla Bora Fredda, ecco i dettagli Sabato Domenica » https://t.co/fCWKYoyylG https://t.co/f5OmrhOxIH #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 21, 2018

Arriva l'. Il fine settimana che segnerà laè alle porte, con l'autunno che avrà il suo inizio domenica 23 settembre. Le conseguenze di un mini ciclone mediterraneo in formazione proprio in queste ore tra il basso Tirreno e il Canale di Sardegna andranno esaurendosi proprio in concomitanza con l’inizio del, spiega ilMeteo.it quando l’anticiclone di matrice mista tra Azzoriano e africano tornerà protagonista su buona parte dell’Italia.Analizzando nel dettaglio la situazione per la giornata di sabato 22, avremo una prevalenza di tempo stabile, con tanto sole su buona parte del Paese. Vista la provenienza della massa d’aria dalle coste africane, il caldo sarà ancora molto intenso soprattutto in considerazione della fase dell'anno in cui ci troviamo: ci attendiamo, infatti, valori prossimi ai 30°C, soprattutto in Romagna, Marche, Puglia e Lazio.Attenzione però ad un nuovo colpo di scena: Il campo di alta pressione subirà un cedimento e subito ne approfitteranno le correnti più fredde nord orientali che entreranno impetuose dalla porta della Bora con raffiche a 70km/h da Trieste verso Venezia e l’alto Adriatico fino in Romagna e Marche innescando temporali, colpi di vento e grandinate dal Friuli Venezia Giulia verso il Veneto e successivamente si avvertirà pure un notevole abbassamento delle temperature di 5/10 gradi circa che dilagherà dal Nordest verso il resto del Nord e del Centro a partire dalle coste adriatiche.Per la giornata di domenica 23 non si esclude, sottolinea ilMeteo.it la possibilità di qualche rovescio sulle zone interne tra Romagna, Marche e Abruzzo, in locale sconfinamento fin sulle coste. Sul resto dell’Italia invece ancora tanto sole. Farà ancora caldo al Centro e soprattutto al Sud, dove localmente si potrebbero toccare anche i 32°C sulla Puglia. Clima fresco, come detto.