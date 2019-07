​Meteo, nuova ondata di maltempo: protezione civile in allerta

Lazio

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sull’ Italia negli ultimi giorni sembra non voler lasciare la penisola. È infatti previsto per oggi, e fino a domani, un netto peggioramento delle condizioni meteo in particolare sul versante adriatico. La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio temporali su Marche e Abruzzo. Gialla invece su altre dieci regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana,. Previste dunque forti piogge accompagnate da intense raffiche di vento e da qualche grandinata.