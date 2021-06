Meteo, le previsioni del weekend: pioggia a Roma e Napoli, maltempo al Nord

Primo weekend di giugno all'insegna del maltempo. Chi sperava di approfittare del sabato e della domenica per andare al mare dovrà pazientare a causa della pioggia, che da Nord a Sud coinvolge un po' tutta l'Italia. Temporali sono previsti sia sabato 5 che domenica 6 giugno in zona Nordest, Alpi e Prealpi, ma anche in molte aree di pianura del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Col passare delle ore le piogge potranno coinvolgere in maniera più insistente anche la Lombardia e l'Emilia Romagna ed in seguito anche tutto il Triveneto.

Meteo, l'estate non decolla: arriva un weekend di pioggia e temporali, le previsioni

Roma e Napoli - Non particolarmente stabile il quadro anche al Centro-Sud. Cielo nuovoloso e piogge leggere si verificheranno specialmente su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Il cielo oggi a Roma è prevalentemente nuvoloso, ma a partire dalle prossime ore - e fino all'inizio della settimana prossima - sono previste piogge consistenti. Il Sud per ora resiste, a parte qualche leggera pioggia locale, ma il quadro è in peggioramento. Piogge irregolari interesseranno alcuni tratti della Sardegna e, verso sera, anche alcune aree del Sud come Campania, Basilicata e Puglia.