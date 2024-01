Michele Misseri esce di galera e torna ad Avetrana, i vicini di casa: «Abbiamo paura, riviviamo l’angoscia di quei giorni»

A via Grazia Deledda, ad Avetrana, è già cominciato il viavai davanti alla «casa dell'orrore». A fine febbraio Michele Misseri uscirà di galera dopo 8 anni e tornerà a casa. La stessa dove si sarebbe consumato uno dei delitti più famosi della storia italiana, quello di Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto 2010. E qualche giornalista ha già cominciato a farsi vedere.

«Sono stato io», ha continuato a dire in questi anni lo zio Michele, ma le sue parole sono cadute da tempo nel vuoto.

Per quell'omicidio, la moglie Cosima Serrano e alla figlia Sabrina sono state condannate a scontare l'ergastolo. Lui s'è cavata con l'accusa per soppressione di cadavere e ora tornerà a casa.

Dell'uscita di Michele Misseri dal carcere, in paese se ne parla già da tempo. Ai bar e nelle piazze, quell'argomento dopo il clamore iniziale era quasi diventato un tabù. Avetrana, da cittadina a due passi dalla costa più ambita dagli italiani che vanno in vacanza in Puglia, è diventata la città dell'omicidio. Un'onta difficile da eliminare, anche se gli avetranesi hanno provato ad andare avanti. Per questo, il ritorno di Michele è come un tuffo nell'orrore del passato: «Abbiamo paura», mormorano i vicini di casa, quelli che per anni hanno vissuto gomito a gomito con la famiglia Misseri e che si sono ritrovati immersi in un film horror. Il timore, è quello di rivivere quei giorni di angoscia e di attenzione mediatica fuori dalla norma. Televisioni, talk show, giornali. Di Michele Misseri si parlerà ancora, questo lo sanno tutti. «Torneranno a bloccarci le strade?», si domandano. Per la risposta si dovrà aspettare anche qualche settimana.

C'è anche chi pensa che Michele Misseri in quella casa non ci tornerà mai. «Come fa? Troppo difficile per chiunque». A Roma ha una figlia, con cui continua a sentirsi regolarmente. «Ma credo che la vita del mio assistito sia troppo legata al paese dove è nato e cresciuto», dice l’avvocato Luca La Tanza. Con moglie e figlia, invece, non ha più nessun contatto.