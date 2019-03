Porti chiusi per le navi delle Ong ma non si fermano gli sbarchi diin arrivo su carrette del mare a. Nel giro di poche ore ce ne sono stati due. In nottata una piccola barca con 23 migranti a bordo, tra cui sette donne e tre bambini, è approdata direttamente nel porto dell'isola. Anche in questo caso si tratterebbe di un'imbarcazione messa in mare da una «nave madre».Ieri altri sedici migranti, tra cui un bambino e tre donne, erano approdati con un barchino in vetroresina direttamente nel porto di Lampedusa, proprio davanti alla Guardia costiera.