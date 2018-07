Per la vicenda dell' Asso Ventotto l'Italia rischia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo: «potrebbe accadere», dice Marina Castellaneta, ordinario di diritto internazionale a Bari. Che spiega: «in base a tutte le Convenzioni internazionali lo Stato deve fare in modo che chiunque faccia richiesta di asilo venga tutelato e seguito in questa richiesta. E dunque ha l'obbligo che le sue navi, quelle che battono la sua bandiera, non effettuino dei respingimenti».

Martedì 31 Luglio 2018, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2018 16:57

