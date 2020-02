Milano, donna colpito da un albero abbattuto dal vento: è grave in ospedale

Dramma a Milano per colpa del forte vento. Una donna di 45 anni è rimasta ferita a causa della caduta di un albero abbattuto dal forte vento che soffia su Milano.da 48 ore. La prima diagnosi è di trauma cranico e toracico. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,40 in via Tacito Cornelio. La donna è stata liberata dal vigili del fuoco e portata in ambulanza all’ospedale San Raffaele dove è stata ricoverata in codice rosso.

