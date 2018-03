MILANO - Quattro bambini sono rimasti leggermente feriti in seguito al crollo di parte del controsoffitto all'interno di una scuola di Milano. Sul posto il 118 per valutare le condizioni degli scolari: dopo la visita nessuno è stato accompagnato in ospedale.

Mercoledì 28 Marzo 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 17:01

