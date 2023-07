Marito veglia la moglie per 5 giorni senza rendersi conto che è morta, trovati nell'appartamento dai carabinieri

Veglia la moglie per cinque giorni non rendendosi conto che era morta. Fino a quando qualcuno non si è reso conto che qualcosa in quella casa non andava per il verso giusto e ha chiamato i carabinieri che hanno fatto la tragica scoperta.

Veglia la moglie morta per 5 giorni

La donna, 69 anni, è stata trovata morta nell'appartamento a Testaccio. Vicino a lei c'era il marito, che sarebbe affetto da demenza senile e che da qualche giorno vegliava il corpo. Secondo una prima ricostruzione i militari della stazione Aventino, la 69enne era morta da 4-5 giorni e sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. L'ipotesi è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, proprio per i problemi di cui è affetto, non si sia reso conto della situazione.