Donna uccisa a coltellate dal marito nel Foggiano: l'uomo ha poi provato il suicidio

Una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate a Carlantino (Foggia) dal marito 54enne che ha poi tentato di suicidarsi. La coppia è molto nota nella piccola comunità del paesino foggiano perché gestisce un bar. A quanto si apprende, l'omicidio si è consumato tra le mura domestiche in un'abitazione in via Cesare Battisti.

Dopo aver accoltellato la donna, l'uomo ha tentato il suicidio ed è ora ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia dove, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori ipotizzano che all'origine del gesto ci siano problemi psichici dell'uomo.