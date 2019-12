Molestie sessuali su una minorenne, pensionato finisce agli arresti domiciliari. La storia di presunti abusi sessuali arriva dal Cassinate, dove ieri mattina i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un settantacinquenne.



La storia, ricostruita dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pontecorvo, risalirebbe all'estate del 2016, quando la ragazzina, arrivata nel centro dell'hinterland di Cassino, viene avvicinata dal pensionato. Amico di famiglia. Approfittando della situazione, il pensionato avrebbe molestato la ragazzina.



La bambina, qualche tempo dopo, ha raccontato quello che le sarebbe accaduto alla madre che ha segnalato il tutto ai carabinieri. I militari dell'Arma della compagnia di Pontecorvo e del centro dove sarebbe avvenuta la violenza, hanno iniziato ad indagare. Una volta raccolti tutti i dettagli, è stata inviata l'informativa. Il caso è stato preso in carico dal sostituto procuratore Maria Carmen Fusco, il quale, alla luce di quanto accertato dai carabinieri, ha chiesto al Gip del Tribunale di Cassino gli arresti domiciliari per l'uomo. Misura che è stata accordata negli ultimi giorni ed eseguita nella prima mattinata di ieri, quando, i carabinieri del capitano Tamara Nicolai e del luogotenente Gianni Mastantuoni, hanno raggiunto l'abitazione del settantacinquenne e gli hanno intimato di non abbandonare il domicilio.



L'uomo, assistito dall'avvocato Emanuele Carbone, nei prossimi giorni comparirà dinanzi al Gip Domenico Di Croce per l'interrogatorio di garanzia, dove potrà difendersi dalle pesanti accuse che gli vengono mosse. Si tratta di una storia assai delicata. Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA