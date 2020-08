In vacanza in Abruzzo, investita sulla riviera bambina di 6 anni di Rieti

Paura, ieri mattina, sul lungomare di Montesilvano, per una bimba di 6 anni di Rieti , in vacanza in Abruzzo sulla costa pescarese, travolta da uno scooter mentre, insieme ai genitori, stava attraversando la strada per recarsi in spiaggia. Le condizioni della piccola, subito soccorsa dai sanitari del 118, per fortuna non sono serie. A causa di un trauma cranico, è stata ricoverata con 7 giorni di prognosi in Chirurgia Pediatrica. Dei rilievi, si sono occupati gli agenti della polizia locale. L’incidente si è verificato poco prima dell’incrocio con via Arno. La famigliola non stava attraversando sulle strisce.

Ultimo aggiornamento: 10:41

