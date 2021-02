Scontro tra due auto: morta bimba di 3 anni, gravissima la sorellina

Arresto cardiaco per la piccola di 3 anni coinvolta nell'incidente stradale a Borgo d'Ale, in provincia di Vercelli. E così non è riuscita a sopravvivere, dopo che ieri sera era stata trasportata in eliosoccorso al Regina Margherita di Torino. A causare la morte della bambina sarebbe stato un gravissimmo trauma cranico riportato dopo l'impatto dell'automobile su cui stava viaggiando.

L'incidente avvenuto il 15 febbraio

Lo scontro tra due automobili avviene lunedì 15 febbraio. Intorno alle 19, percorrono la provinciale 11 di Tronzano due vetture: una Mercedes e una Punto. All'altezza dell'incrocio per Borgo d'Ale, piccolo comune in provincia di Vercelli, l'impatto. La Punto finisce fuori strada e si capovolge in un campo. Dentro ci sono due bambine e la madre. Le due sorelle vengono trasportate all'ospedale.

Grave la sorella di 6 anni

Sono piuttosto critiche le condizioni della sorella di 6 anni, ricoverata nello stesso nosocomio dove è morta la sorella. Mentre la madre si trova in un altro ospedale, il S. Andrea di Vercelli. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, i carabinieri di Cigliano il 118 di Santhià e di Chiavasso.

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA